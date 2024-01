Figueiredo em treino do Vasco - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 05/01/2024 11:29

Rio - O atacante Figueiredo não ficará no Vasco em 2024. Nesta sexta-feira (5), o clube carioca encaminhou o empréstimo do jogador ao Coritiba até o fim da disputa da Série B. Segundo o "ge", as partes estão trocando documentos para assinatura do contrato.

Além do Coritiba, Figueiredo também despertou interesse de outros clubes. Cuiabá e Goiás também sondaram a situação do atacante, além de outros times do futebol da China, Japão e Bulgária.

Figueiredo é cria das categorias de base do Vasco e tem contrato até o fim de 2026. Peça importante no acesso à Série A em 2022, o atacante foi pouco aproveitado no ano passado e disputou apenas 22 jogos, sem nenhum gol marcado.