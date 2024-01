Robert Rojas, zagueiro do River Plate - Divulgação/River Plate

Publicado 04/01/2024 18:46

Rio - O Vasco encaminhou a contratação de Robert Rojas, zagueiro paraguaio de 27 anos do River Plate. A proposta do Cruz-Maltino é de um empréstimo até o fim de 2024 com obrigação de compra ao fim do vínculo. A informação é do jornalista Germán García Grova.

Para aquisição em definitivo no fim do ano, Rojas teria de bater metas estipuladas em contrato. Cláusulas e valores ainda não foram revelados.

Rojas havia sido ao Tigre, também da Argentina, mas a diretoria do River Plate solicitou o retorno ao clube antes de repassá-lo ao Vasco. O jogador, que é um desejo antigo da diretoria, chegou a negociar com o clube em agosto de 2023, mas as tratativas não avançaram. No Rio, o Botafogo também apareceu como concorrente na temporada passada.

O zagueiro chegaria ao Cruz-Maltino como mais uma aposta da SAF comandada pela empresa 777 Partners, que busca reestruturar o elenco. Também para o sistema defensivo, o clube acertou a contratação de João Victor, que estava no Benfica, de Portugal.