João Victor é o primeiro reforço do Vasco para 2024 - Divulgação

Publicado 03/01/2024 12:26

Rio - Nesta quarta-feira, 3, o zagueiro João Victor mandou uma mensagem para a torcida do Vasco. O vídeo feito pelo jogador foi publicado nas redes sociais do Cruz-Maltino. Confira abaixo:

"Fala, torcedor vascaíno. Tudo bem? Aqui quem está falando é o João Victor, queria agradecer a oportunidade de poder estar jogando pelo Vascão e agradecer também o carinho nas redes sociais. Estamos juntos".

Tem recado do João Victor pra você, torcedor vascaíno #VascoDaGama pic.twitter.com/kH0QoGw4a0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 3, 2024

João Victor, vale lembrar, é o primeiro reforço do Vasco para a temporada 2024 . Ele estava no Benfica e firmou contrato com o Gigante da Colina válido por cinco temporadas.

Para contratar o zagueiro, o Vasco pagará 6 milhões de Euros (cerca de R$ 32 milhões) ao clube português, que pode ser ampliado para 8 milhões de Euros, caso o defensor atinja metas. O Cruz-Maltino irá parcelar o valor em três vezes.

Cria do Corinthians, João Victor se destacou com a camisa do Atlético-GO, onde atuou por empréstimo em 2020. Depois, voltou ao time paulista e foi titular até ser negociado com o Benfica, no início de 2022. Em Portugal, contudo, não conseguiu se firmar e disputou apenas cinco partidas.