Eduardo Vargas em ação durante jogo do Atlético-MGFoto: Pedro Souza / Atlético

Publicado 01/01/2024 19:35

Rio - O Vasco está no mercado em busca de reforços e fez uma proposta proposta ao atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG. O Cruz-Maltino, no entanto, ainda não apresentou a oferta pelo jogador ao clube mineiro. As informações são da "Trivela".

Embora tenha contrato até o fim do ano, Vargas não permanecerá no Atlético-MG para 2024. Os representantes do jogador, inclusive, já foram comunicados que podem buscar um novo clube para ele.

O chileno está no Galo desde 2020. De lá para cá, conquistou três campeonatos mineiros (2021, 2022, 2023), um Brasileirão (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).



Vale lembrar que Vargas sofreu uma lesão no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Sua última partida com a camisa do Atlético foi em agosto, coincidentemente na derrota para o Vasco por 1 a 0.