João Victor é o primeiro reforço do Vasco para 2024 - Divulgação

João Victor é o primeiro reforço do Vasco para 2024Divulgação

Publicado 31/12/2023 12:17

Rio - O Vasco anunciou, neste domingo (31), a contratação do zagueiro João Victor, de 25 anos, que estava no Benfica, de Portugal. Ele é o primeiro reforço confirmado pelo Cruz-Maltino para 2024 e assinou contrato pelas próximas cinco temporadas.

Para contratar João Victor, o Vasco pagará 6 milhões de Euros (cerca de R$ 32 milhões) ao clube português, que pode ser ampliado para 8 milhões de Euros, caso o defensor atinja metas. O time carioca irá parcelar o valor em três vezes.

João Victor é o primeiro jogador contratado pelo Vasco com as mãos de Alexandre Mattos. O diretor de futebol foi quem conduziu as conversas com o diretor executivo do Benfica, Rui Pedro Braz. O clube carioca acredita que o alto investimento é uma demonstração de sua força no mercado para a próxima temporada.

Cria do Corinthians, João Victor se destacou com a camisa do Atlético-GO, onde atuou por empréstimo em 2020. Depois, voltou ao time paulista e garantiu sua titularidade, até ser negociado com o Benfica no início de 2022. No time português, não conseguiu se firmar e disputou apenas cinco partidas.