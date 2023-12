Léo deu videogame de presente a filho de funcionário de supermercado - Reprodução

Léo deu videogame de presente a filho de funcionário de supermercadoReprodução

Publicado 31/12/2023 11:32

Rio - O zagueiro Léo, do Vasco, viralizou nas redes sociais nas últimas horas. De férias em Saquarema, o jogador decidiu presentear, na última sexta-feira (29), o filho de um funcionário de supermercado com um Play Station 5.



Léo Pelé, zagueiro do Vasco, presenteou o filho de um funcionário de um mercado com um PlayStation 5. Parabéns, Léo.



: Reprodução pic.twitter.com/6q5qeiXQ0h — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 30, 2023

O felizardo foi o garoto João Miguel, de apenas 10 anos. O jovem ficou emocionado ao receber o videogame de presente: "Caraca, que pesado!", disse no vídeo.

Em entrevista ao "ge", o açougueiro Alexsandro de Sousa Mendes, pai de João Miguel, contou como nasceu a relação com Léo.



"O Léo compra carne aqui, é uma pessoa simples, íntegro, de bom caráter. Ele fez amizade comigo, está sempre conversando comigo e conheceu meu filho tem um mês e pouco, ficam conversando. Meu filho falou que treina no Atleta do Futuro, de Saquarema. É vascaíno também. Ele e o pai quase morreram do coração esse ano (risos)", declarou Alexsandro.



Em uma das idas ao mercado, Léo descobriu que o garoto pediu um videogame de Natal ao pai, que não conseguiu atender seu desejo.



"O Léo chegou para mim no açougue: posso dar um PlayStation 5 para o seu filho? Eu respondi: sério? Ele veio aqui ontem e entregou, eu apareço no vídeo agradecendo, fiquei muito feliz. Só desejo que Deus o abençoe e que dê muitas felicidades a ele", finalizou