Ramón Diaz preparará o Vasco para o início de 2024 no UruguaiDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 29/12/2023 16:14

jogará duas vezes em solo uruguaio.

Com a pré-temporada definida em Punta Del Este, no Uruguai, o Vasco disputará o torneio amistoso a Série Rio de Da Plata. A competição com 19 times será entre 10 e 23 de janeiro e o Cruz-Maltino

Os adversários serão o San Lorenzo, da Argentina, em 18 de janeiro, e o Deportivo Maldonado, no dia 21. Ou seja, começará o Campeonato Carioca com um time alternativo, já que os dois primeiros jogos (contra Boavista e Sampaio Corrêa) coincidem com as datas dos amistosos.



A apresentação do elenco está marcada para o dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa, e os jogadores passarão por avaliações físicas e exames. Na sequência da preparação, a delegação vascaína segue em direção a Punta Del Este.



Além do Vasco, participarão da Série Rio de Da Plata oito clubes uruguaios (Liverpool, Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, Cerro Largo, Danubio, River Plate e Deportivo Maldonado), oito argentinos (San Lorenzo, Rosario Central, Huracán, Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Gimansia y Esgrima de la Plata, Newell’s Old Boys e Atlético Tucumán), um chileno (Colo-Colo) e um peruano (César Vallejo).