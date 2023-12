Rodrigo Garro foi eleito em agosto o melhor jogador do Campeonato Argentino - Divulgação/Talleres

Rodrigo Garro foi eleito em agosto o melhor jogador do Campeonato ArgentinoDivulgação/Talleres

Publicado 28/12/2023 19:45

Rio - O Vasco está na briga pelo meia Rodrigo Garro, do Talleres, da Argentina. O jogador, de 25 anos, foi eleito em agosto o melhor jogador do Campeonato Argentino. Em entrevista ao "ge", o presidente André Fassi confirmou que recebeu um contato do clube carioca, mas nenhuma proposta foi formalizada.

"Veremos quem apresenta uma proposta oficial. Queremos que seja oficial, de clube para clube", disse.

Revelado pelo Instituto, de Córdoba, Rodrigo Garro foi contratado pelo Talleres em 2022. O clube argentino tem 60% dos direitos econômicos do jogador. Na última temporada, ele marcou oito gols e deus nove assistências em 44 jogos disputados.

O Vasco não é o único interessado no jogador. O Corinthians também já fez contato ao Talleres para saber a situação, de acordo com o portal "UOL". Outros clubes da Argentina também estariam interessados em contar com Garro para a próxima temporada.