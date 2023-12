São Januário - Divulgação / Vasco

São JanuárioDivulgação / Vasco

Publicado 28/12/2023 12:30 | Atualizado 28/12/2023 12:30

Rio - Após anunciar a renovação de contrato de Ramón Díaz, o Vasco divulgou que irá realizar sua pré-temporada no Uruguai. O Cruz-Maltino afirmou que irá divulgar nos próximos dias o passo a passo da viagem. O elenco é esperado para a reapresentação no dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa.

O clube carioca divulgou também que em breve irá anunciar reforços para o elenco. Até o momento, o Vasco priorizou a reformulação no departamento de futebol, divulgou algumas dispensas e renovou o contrato com o Ramón Díaz.

O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 17, contra o Boavista, em São Januário. A equipe que irá entrar em campo será definida por Ramón Díaz.