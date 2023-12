Jefferson chegou ao Vasco no meio deste ano e não entrou em campo nenhuma vez - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 27/12/2023 17:30

Rio - Fora dos planos do Vasco para a próxima temporada, o lateral-esquerdo Jefferson negocia com outro clube da Série A. O jogador, de 27 anos, pertence ao Atlético-GO e estava emprestado até o fim do Carioca, mas não será aproveitado em 2024.

Segundo informações do "ge", Jefferson negocia com o Juventude, que garantiu o acesso para a Série A do Brasileirão em 2024. O estafe do jogador busca a liberação do jogador antes do término do acordo para finalizar o negócio com o clube gaúcho.

Jefferson foi contratado pelo Vasco em julho do ano passado, mas sequer disputou uma partida pelo clube. Ele foi relacionado apenas quatro vezes pelo técnico Ramón Díaz. Em caso de acerto com o Juventude, o jogador terá que disputar posição com Alan Ruschel.