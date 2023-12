Paulo Henrique foi peça importante na campanha de permanência do Vasco na Série A - Alexandre Durão / Zimel Press / Estadão Conteúdo

Publicado 26/12/2023 12:22

Rio - O Vasco irá exercer a compra do lateral-direito Paulo Henrique, do Atlético-MG. As partes acertam os últimos detalhes da documentação e assinatura para o anúncio oficial da permanência do jogador no Rio de Janeiro. As informações são da Rádio Itatiaia.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino pagará cerca de R$ 4,8 milhões ao clube mineiro, por 70% dos direitos econômicos do lateral-direito. O Vasco tinha a concorrência do Vitória pela compra de Paulo Henrique, mas venceu a disputa.

O defensor entrou em campo 14 vezes na Série A do Campeonato Brasileiro, contribuindo com um gol e uma assistência. Além disso, foi um dos jogadores de confiança da comissão técnica de Ramón Díaz na reta final da competição.

A diretoria do Vasco segue no mercado em busca de reforços. O clube entende que o elenco precisa ser fortalecido. Por isso a ideia é partir da base formada, com parte do time de 2023, e qualificar somente alguns setores.