Ramón Díaz deve seguir no comando do Vasco em 2024Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 25/12/2023 10:23

Rio - O Vasco estuda fazer a pré-temporada de 2024 fora do Brasil, assim como fez neste ano. Um dos possíveis destinos é Punta del Leste, no Uruguai. O local e a data da viagem ainda não estão confirmados, e o clube avalia ainda outras possibilidades. A informação é do canal 'Atenção, Vascaínos!'.

Em janeiro de 2023, os jogadores realizaram a pré-temporada nos Estados Unidos, parte em Orlando, parte em Fort Lauderdale. No período, o Vasco disputou amistosos com River Plate e Inter Miami que, atualmente, tem Lionel Messi no plantel.