Gabriel Pec - Leandro Amorim/Vasco

Gabriel Pec Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/12/2023 11:00

Rio - Um dos principais destaques da temporada do Vasco, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, vem despertando o interesse de outros clubes como Palmeiras e Atlético-MG. O jovem reforçou o compromisso com o clube carioca, e desconversou sobre a possibilidade de atuar em uma nova equipe em 2024.

"Meu contrato é com o Vasco. Estou de férias agora e curtindo com a minha família. Deixo essas questões para o meu empresário", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Em 2023, Pec entrou em campo em 54 jogos, fez 14 gols e deu cinco assistências. O jovem se mostrou feliz com a sua temporada individual, que terminou com a permanência na Série A.

Foi um ano de muita dedicação para me superar e agora poder comemorar tudo isso. Conseguimos nos manter na Série A, fui artilheiro da equipe no ano e treinei com a seleção pré-olímpica. Vivi um ano especial individualmente