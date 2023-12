Matheus Carvalho foi titular em três dos nove jogos que disputou pelo Vasco em 2023 - Daniel Ramalho / Vasco

Matheus Carvalho foi titular em três dos nove jogos que disputou pelo Vasco em 2023Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 23/12/2023 13:02

Matheus Carvalho é mais um jogador a permanecer no Vasco em 2024. O Náutico confirmou ado volante de 21 anos, que chegou em abril por empréstimo de um ano. O Cruz-Maltino já havia se acertado com o clube pernambucano no fim de novembro.