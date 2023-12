Paulo Henrique comemora gol pelo Vasco contra o Botafogo - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/12/2023 13:24

Rio - O Vasco está conversando com o Atlético-MG em busca de um acordo para manter o lateral-direito Paulo Henrique em 2024. O jogador está emprestado ao time carioca até o fim deste mês.

Segundo o site "ge", as conversas ainda são embrionárias, mas o diretor de futebol Alexandre Mattos já deixou claro que o Vasco quer contar com o jogador em 2024. Como Paulo Henrique tem contrato apenas até o fim do ano que vem, o desejo do Galo é vender o jogador em definitivo, e não fazer um novo empréstimo.

Ramón Díaz já manifestou à diretoria do Vasco que quer continuar contando com Paulo Henrique no elenco. Caso o clube carioca não tenha sucesso no negócio, terá que ir em busca de outro lateral-direito, já que dispensou Gabriel Dias e atualmente conta apenas com Puma Rodríguez para a posição.

Paulo Henrique teve um primeiro semestre apagado, mas cresceu na reta final do Brasileirão e virou titular na equipe do Vasco. Foram 16 jogos no torneio, sendo dez deles como titular.