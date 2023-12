Benjamín Kuscevic é o principal alvo do Vasco para reforçar o elenco em 2024 - Guilherme Griebeler/Coritiba

Benjamín Kuscevic é o principal alvo do Vasco para reforçar o elenco em 2024Guilherme Griebeler/Coritiba

Publicado 21/12/2023 15:42

Rio - Em busca de reforços para o ano que vem, o Vasco se aproxima da contratação de Benjamín Kuscevic. O Cruz-Maltino deseja contar com o zagueiro por empréstimo até o final de 2024, com opção de compra fixada no contrato.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a SAF demonstrou interesse em Kuscevic, mas espera o aval da empresa 777 Partners para dar prosseguimento com a negociação.

Rebaixado para a Série B, o Coritiba vê como positiva a saída do zagueiro chileno, que possui um dos salários mais altos do elenco.

Um dos primeiro alvos do Vasco foi Junior Alonso, ex-Atlético-MG. Contudo, o negócio não avançou por causa da necessidade de um investimento que a 777 não havia aprovado.