Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), a saída do meia Alex Teixeira. O jogador de 33 anos deixa a equipe após o fim de seu contrato, e o Cruz-Maltino fez questão de agradecer ao atleta pela sua segunda passagem no clube.

"Obrigado, Cria", escreveu o Vasco, em publicação nas redes sociais.

Alex Teixeira foi revelado pelo Vasco em 2008, onde surgiu como um dos principais nomes daquele time. Dois anos depois, ele foi vendido ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, onde atuou por sete temporadas.

Após passagens no futebol chinês e turco, Alex Teixeira retornou ao Vasco em 2022 para ajudar o Cruz-Maltino a retornar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nas 15 partidas que ele jogou naquela Série B, o meia fez dois gols, sendo eles na virada histórica do Cruz-Maltino sobre o Operário, a qual os torcedores chamam de "Milagre de Ponta Grossa". Além disso, ele deu uma assistência e foi um dos principais nomes do Vasco na reta final da campanha que trouxe o acesso à Série A.

No começo de 2023, Alex Teixeira fez um bom Campeonato Carioca, fazendo gols em clássicos com o Flamengo e o Botafogo. Entretanto, teve uma queda de rendimento junto com o Vasco no início do Campeonato Brasileirão e, com a chegada de nomes como Payet e Paulinho, ficou no banco de reservas. Na temporada, o jogador fez 35 jogos, quatro gols e seis assistências.



Com o fim de seu contrato com o Vasco, Alex Teixeira já é monitorado por outros clubes da Série A. Equipes como o Vitória, recém-promovido para a primeira divisão, e o Athletico-PR, demonstraram interesse na contratação do meia de 33 anos.