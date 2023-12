Pedrinho, novo presidente do Vasco, ao lado de Jorge Salgado - Matheus Lima/Vasco.

Publicado 20/12/2023 19:30 | Atualizado 20/12/2023 19:30

Rio - O ex-apoiador e atual presidente eleito do Vasco, Pedrinho, de 46 anos, revelou nas redes sociais que teve uma reunião com a 777 Partners, empresa responsável por administrar o futebol do clube. O ex-jogador prometeu que deixará os torcedores cientes do que irá acontecer no Cruz-Maltino.

"Eu estava em uma reunião virtual com os dirigentes da 777. Neste momento é o início de uma relação e eu preciso entender qual vai ser a dinâmica. Obviamente também preciso ver e ter conhecimento do que é o contrato. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: eu não vou ser omisso, vai ter muita transparência e o torcedor vai ter conhecimento de tudo", afirmou Pedrinho.

A reunião faz parte do cronograma de encontros do Conselho de Administração da SAF e marcou a passagem de bastão do atual presidente, Jorge Salgado, para Pedrinho. Não houve discussão sobre o orçamento ou a montagem do elenco para 2024.