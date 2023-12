Payet saúda a torcida do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/12/2023 16:18

Rio - O francês Dimitri Payet lembrou com carinho do gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo na vitória do Vasco sobre o América-MG por 2 a 1, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de garantir três importantes pontos ao Cruz-Maltino na competição, o tento também teve uma semelhança com um marcado por Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube.

"Esse gol contra o América foi muito importante para mim, mas também para toda a equipe, porque foi o gol da vitória, o gol dos três pontos. Foram três pontos muito importantes. E, além disso, houve uma semelhança com uma lenda desse clube, com o senhor Dinamite. Então, foi emocionante para mim e foi por isso que em minha comemoração eu quis homenageá-lo. E gostaria também de homenageá-lo esta noite. A ele e a sua família, já que conseguimos cumprir o objetivo que foi traçado e acredito que, lá do alto, ele olhou por nós e nos deu força para que conseguíssemos", disse Payet, à "VascoTV".

Payet desembarcou chegou ao Rio de Janeiro no dia 16 de agosto deste ano, recepcionado no Galeão por mais de cinco mil torcedores. Dois dias depois, foi apresentado e mostrou conhecimento da história do clube.

"Na minha chegada eu compreendi rapidamente, porque os vascaínos me explicaram, a história desse clube, desse grande clube. Chegando de Marselha encontrei muitas semelhanças entre estes dois clubes e foi assim que entendi que o Vasco é um clube especial, um clube grande, pelo qual eu precisava me esforçar muito para jogar, para defender essa camisa histórica e ficar na primeira divisão", contou.

Payet foi peça importante para a permanência do Vasco na Série A do Brasileirão Leandro Amorim/Vasco

Por fim, o atacante não poupou elogios ao falar da torcida. Ele, inclusive, ressaltou que o Cruz-Maltino deve ter consciência da sorte que tem em ter estes torcedores.

"Como disse há pouco, a torcida do Vasco se assemelha à torcida do Olympique de Marseille. Torcedores apaixonados, que amam o seu time e que dão tudo por ele, seja nos jogos em casa ou fora. Os torcedores estão sempre presentes para nós, seja dia ou noite, vencendo, perdendo ou empatando. E o Vasco deve ter consciência da sorte que tem de ter torcedores como esses. Vestir essa camisa deve ser motivo de orgulho para todos os que jogam aqui", destacou.