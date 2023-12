Léo, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/12/2023 16:22

Rio - O Vasco efetuou o pagamento pendente pela compra do zagueiro Léo junto ao São Paulo. O jogador chegou ao Cruz-Maltino no início de 2023 e o Tricolor ainda não tinha recebido os R$ 16 milhões pelo acordo que foram pagos com uma multa de R$ 1 milhão pelos jutos do atraso. A informação é da "Itatiaia".

Ainda de acordo com o portal, o novo diretor de futebol Alexandre Mattos é o responsável por lidar com as negociações para acertar as pendências do clube. O dirigente assumiu o cargo no último dia 13 de dezembro, após a demissão de Paulo Bracks.

Léo chegou ao Vasco com um dos primeiros reforços após a aquisição da SAF pela 777 Partners. A empresa norte-americana atrasou os pagamentos e o clube ficou com pendências financeiras com algumas contratações feitas em 2023, mas passaram a honrar os compromissos ao final da temporada.



Na temporada, o zagueiro marcou um gol e deu uma assistência em 46 partidas. Titular durante boa parte do ano, Léo teve algumas oscilações em 2023, mas ficou reconhecido como um dos jogadores mais identificados com o clube e sua história. O vínculo do jogador é válido até o final de 2025.