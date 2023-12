Lucas Piton - Leandro Amorim/ Vasco

Lucas PitonLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 20/12/2023 11:19

Rio - O Vasco está perto de ter que pagar mais R$ 5,3 milhões pela contratação do lateral Lucas Piton. De acordo com o site "ge", quando o jogador atingir a marca de 50 jogos, o clube carioca será obrigado a comprar mais 20% dos seus direitos econômicos junto ao Corinthians. Atualmente, ele soma 49 partidas.

Assim que a meta for atingida, o Vasco terá 30 dias para fazer o pagamento. O clube, então, passará a ser dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 20% continuarão com o Corinthians.

Na época da contratação de Piton, o Vasco fechou um acordo com o Corinthians para pagar 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões pela cotação da época) por 60 % dos direitos do atleta, sendo este valor dividido em seis parcelas de 500 mil euros com vencimentos em fevereiro, abril e maio de 2023; e janeiro, abril e maio de 2024. Até o momento, o Vasco pagou apenas uma.

Recentemente, a Elenko Sports, empresa de agenciamento de atletas que é credora do Corinthians, fez um acordo com o time paulista e será quem receberá os débitos restantes. Na última terça (20), o Vasco informou que fechou um acordo com a empresa para o pagamento da dívida.