Gabriel Dias disputou apenas 15 jogos com a camisa do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/12/2023 10:33

Rio - O Vasco anunciou nesta quarta-feira (20) o encerramento da passagem do lateral-direito Gabriel Dias pelo clube. O jogador chegou ao Cruz-Maltino em 2022 para a Série B, chegou a ser peça importante, mas acumulou lesões não conseguiu engrenar.

O contrato de Gabriel Dias teria validade apenas até o fim de dezembro, e o jogador já estava livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube. Ele desperta o interesse do Vitória para a próxima edição do Campeonato Brasileiro

A virada de chave para a queda de produção do lateral-direito aconteceu na 13ª rodada da Série B de 2022, na partida entre Vasco e Londrina. Ele sentiu dores no joelho direito, foi afastado para tratamento conservador, voltou três compromissos depois, mas precisou passar por cirurgia no tendão patelar direito e não jogou mais no ano em questão.

Em um processo de recuperação lento e cauteloso, Gabriel só voltou a ser relacionado no segundo semestre deste ano, mas se lesionou novamente. Os 11 minutos jogados contra o Atlético-MG, no dia 20/8, renderam uma lesão grave coxa direita em seu último compromisso pelo Vasco. Ao todo, foram apenas 15 partidas disputadas pelo clube.