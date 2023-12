Maicon disputou 16 partidas pelo Vasco na temporada de 2023 - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco anunciou nesta quinta-feira (21) a permanência de Maicon por mais uma temporada. O experiente zagueiro, de 35, teve o contrato renovado após fazer bom Brasileirão.

"Fala, família vascaína, tudo bem? Gostaria de dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira, representar um clube tão importante como o Vasco. E gostaria de contar que, em 2024, estamos juntos novamente. Conto com o apoio de todos vocês. Te vejo em 2024, estamos juntos", disse Maicon, em vídeo publicado nas redes sociais do Vasco.

Contratado sob desconfiança da torcida no fim de junho, Maicon não teve muitas chances no início, mas se firmou como titular da zaga vascaína no segundo turno, ao lado de Medel, e foi peça importante na arrancada que fez o time fugir do rebaixamento.



Com 16 partidas disputadas pelo Vasco, o zagueiro não cumpriu a meta estabelecida em contrato para a renovação automática. Mas isso não atrapalhou os planos da diretoria da SAF, que negociou com o jogador por um acerto.