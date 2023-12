Benjamín Kuscevic - Guilherme Griebeler/Coritiba

Publicado 22/12/2023 12:04

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco está perto de fechar a contratação de um defensor. De acordo com informações do portal "UOL" o Cruz-Maltino encaminhou um acordo com o zagueiro Benjamín Kuscevic, de 27 anos, que estava no Coritiba.

O clube carioca estaria aguardando o aval da 777 Partners para finalizar a negociação. O Cruz-Maltino deverá fechar o acordo com o chileno por empréstimo com opção de compra. Kuscevic tem um dos maiores salários do Coxa, e com o rebaixamento para a Série B, é improvável a sua permanência.

Revelado pela Universidad Católica, Kuscevic foi atuar no sub-20 do Real Madrid ainda muito jovem. No futebol brasileiro, o zagueiro defendeu o Palmeiras de 2020 até o meio de 2023. Pelo Coxa, o zagueiro atuou em 32 jogos e fez dois gols.



O Vasco tem interesse em outro jogador chileno. De acordo com o jornalista local Pablo Ramos, o Cruz-Maltino sondou o atacante Alexander Aravena, de 21 anos, que pertence a Universidad Católica. O clube chileno teria pedido algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões) por 50% do jovem.