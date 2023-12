Praxedes - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/12/2023 10:00

Rio - Emprestado pelo Bragantino ao Vasco, o volante Bruno Praxedes, de 21 anos, é uma das prioridades para o clube carioca visando a próxima temporada. Por meio do diretor executivo Alexandre Mattos, o Cruz-Maltino já iniciou a negociação para contratá-lo em definitivo. As informações são do portal "GE".

No acordo com a opção de compra entre Bragantino e Vasco, o clube paulista pediu 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,8 milhões na cotação atual). Alexandre Mattos negocia com a diretoria do clube de Bragança Paulista na tentativa de reduzir esse valor.

A manutenção é um pedido de Ramón Díaz que confia bastante no jovem. Revelado pelo Fluminense, o volante passou pelo Internacional antes de chegar ao Bragantino em 2021. Pelo Vasco, atuou em 21 jogos, fez um gol e deu duas assistências.