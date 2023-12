Rodrigo Pelaipe - Reprodução

Publicado 15/12/2023 18:59

Rio - O Vasco acertou, nesta sexta-feira (15), a contratação do dirigente Rodrigo Pelaipe, ex-Athletico-PR. Ele chega ao clube para trabalhar ao lado de Alexandre Mattos e ocupará o cargo de supervisor de futebol. A informação é do site "ge".

A função é a mesma que era ocupada por Rodrigo no Furacão, quando trabalhou ao lado de Mattos. Em seu currículo, ele acumula o cargo diretor financeiro da Ferroviária, além de ter estagiado no Corinthians e no Grêmio.

Rodrigo é formado em administração e filho do dirigente Paulo Pelaipe, que trabalhou no Vasco durante a gestão de Alexandre Campello. Além dele, o clube também contratou Rodrigo Dias para a direção das categorias de base.