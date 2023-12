Advogado do Vasco, Pedro Moreira explicou a situação e Gabriel Pec foi inocentado - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/12/2023 15:28

Rio - O atacante Gabriel Pec, do Vasco , foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta sexta-feira (15), por cartão vermelho inexistente. A Comissão Disciplinar do STJD julgou o processo que citava a expulsão do jogador em duelo com o Cruzeiro, pela 33ª rodada do Brasileirão. O problema é que Pec não recebeu cartão vermelho na partida e foi alvo de erro do árbitro Leandro Vuaden na súmula.