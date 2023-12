Figueiredo é jogador do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

14/12/2023

Rio - O Shimizu S-Pulse, do Japão, e o Ludogorets, da Bulgária, estão interessados em Figueiredo, do Vasco, e estão no aguardo das condições impostas pelo Cruz-Maltino para apresentarem proposta. A informação é do "Lance".

Vale lembrar que o atacante perdeu espaço no time após a chegada do técnico Ramón Díaz. Seu último jogo com a camisa do Vasco aconteceu no empate sem gols com o São Paulo, no dia 7 de outubro. Além disso, sequer foi relacionado para os últimos dois compromissos do Cruz-Maltino no Brasileirão.





Nesse sentido, de acordo com o site, o clube vê com bons olhos uma negociação, mesmo que seja por empréstimo. O contrato do atleta com o Gigante da Colina é válido até o dia 31 de dezembro de 2026.

Cria do Vasco, Figueiredo foi peça importante para a equipe em 2022, ano em que o Cruz-Maltino conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão. Entretanto, em 2023, como já dito acima, perdeu espaço. No total, jogou apenas 22 partidas, deu uma assistência e não marcou gols.