Ivan fez apenas três partidas com a camisa do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/12/2023 14:21

Rio - O goleiro Ivan tem futuro incerto no Vasco. De acordo com a ESPN, o Corinthians, dono dos direitos econômicos do jogador, recebeu uma oferta do América-MG para que ele defenda o clube em 2024.

Ivan foi emprestado pelo Corinthians ao Vasco até o fim de 2023, mas o clube carioca ainda não tomou decisão sobre sua permanência. A proposta do América-MG é para um novo empréstimo até o fim de 2024.

O Corinthians não tem planos de ter Ivan em seu elenco para o próximo ano. O clube acredita que está bem servido de goleiros e estuda, inclusive, utilizá-lo como moeda de troca nas negociações para a próxima temporada.

Ivan chegou ao Vasco em janeiro, mas acabou não sendo muito aproveitado por conta das boas atuações de Léo Jardim, que se tornou titular absoluto da posição. O camisa 97 realizou apenas três jogos pelo Cruz-Maltino.