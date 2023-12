Medel é jogador do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Rio - No segundo episódio do quadro "Time da Virada", publicado pela "VascoTV" nesta quinta-feira, 14, o zagueiro Gary Medel relembrou o momento em que recebeu a proposta do Cruz-Maltino. O defensor destacou que não pensou duas vezes em aceitar a oferta e disse que tinha o objetivo claro de salvar o time, que passava por um momento delicado no Brasileirão.

"Quando me falaram sobre a proposta do Vasco, estava de férias com a minha família e obviamente não pensei duas vezes. Eu gosto sempre de ter um objetivo claro, e o objetivo quando cheguei ao Vasco era cumprir a meta de salvar o Vasco. A oportunidade foi dada. Cheguei quando tínhamos nove pontos, sem treinador e quando vinham falar comigo, eu dizia que falaria em campo. Não falava com a imprensa. Cheguei com o objetivo claro. Lutei, trabalhei junto com meus companheiros e conseguimos alcançar o objetivo", contou Medel.

O Vasco, vale lembrar, fechou o primeiro turno com apenas 16 pontos - era o terceiro pior time do Brasileirão naquele momento. No entanto, o Gigante da Colina mostrou poder de reação no segundo turno e conquistou 29 pontos. Com um total de 45, o Cruz-Maltino escapou do rebaixamento.

"O trabalho, o sacrifício, o companheirismo, jogar pela camisa pesada do Vasco, que é um clube muito grande. E é isso que você precisa. Se entregar em campo no dia a dia, seja nos treinamentos, seja nas partidas. Falando especificamente sobre mim, sempre dou o melhor que posso. Posso falhar, obviamente, mas sempre dou o melhor de mim, pelos meus companheiros e pelo clube, que é o mais importante", disse o defensor.

Assim como o zagueiro Maicon, personagem do primeiro episódio do quadro , Medel exaltou a torcida cruz-maltina e agradeceu o carinho que recebeu.

"Sim, sim, aqui se sente, obviamente, como da outra vez, quando jogamos contra o Flamengo. Tínhamos 30% a menos de gente, e a nossa torcida cantou mais que todos eles. Foi uma coisa impressionante. Estou muito agradecido pelo carinho que me entregam, e eu busco jogar por eles dentro de campo", finalizou Medel.

O chileno chegou ao Vasco em julho deste ano e firmou contrato válido até o fim de dezembro de 2024. Apesar de ser volante de origem, Medel atuou sobretudo como zagueiro e foi fundamental para a melhora da equipe.