Em 2020, Alexandre Mattos foi o responsável pela contratação de Junior Alonso para o Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 15/12/2023 10:43

Rio - Um dos alvos do Vasco para a próxima temporada, o zagueiro paraguaio Junior Alonso, do Krasnodar (Rússia), que já negocia com o Cruz-Maltino , postou foto a caminho do Brasil nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (15). A publicação do atleta animou a torcida vascaína, que torce por um desfecho positivo.

Foto publicada por Junior Alonso empolga torcida vascaína Reprodução / Instagram O clube russo pediu, inicialmente, 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) para a liberação do zagueiro. Alexandre Mattos, novo diretor de futebol do Vasco, conversa com representantes do Krasnodar para tentar baixar a pedida.

Junior Alonso, inclusive, já trabalhou com Alexandre Mattos no Atlético-MG. Foi o diretor quem selou a ida do atleta para o clube, em 2020.

As negociações seguem acontecendo entre o Vasco e o zagueiro. Ainda não se sabe o motivo pelo qual o zagueiro está vindo ao Brasil, mas, mesmo assim, a torcida do clube se empolgou com a possível contratação.