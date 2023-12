Ivan, emprestado ao Vasco em 2023, não deve permanecer no clube para o ano que vem - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/12/2023 13:41

Emprestado ao Vasco pelo Corinthians para a última temporada, Ivan não deve permanecer no Cruz-Maltino para 2024. Ele, que foi reserva de Léo Jardim durante o ano, deve retornar ao clube paulista e, com isso, quatro clubes do Brasil manifestaram interesse no goleiro. As informações são do "UOL".

Ivan também não deseja ficar no Corinthians na próxima temporada, pois tem o desejo de ser o goleiro titular de alguma equipe. Com isso, Criciúma, recém-promovido para a primeira divisão do Brasileirão, Santos, América-MG e Sport, que jogarão a Série B em 2024, desejam a contratação do jogador de 26 anos.

Em relação à negociação com o Santos, o Corinthians, inclusive, estuda uma troca do goleiro pelo ponta Lucas Braga, que não deve permanecer no Peixe para a disputa da Série B.

Ivan fez apenas três partidas com a camisa do Vasco, sendo todas pelo Campeonato Carioca. No Brasileirão, o goleiro foi reserva de Léo Jardim, que se tornou o segundo jogador da história do clube a jogar todas as 38 rodadas da competição, ao lado de Fernando Prass.