Léo, zagueiro do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 25/12/2023 19:00

Rio - Após passar por dificuldades durante todo o Brasileirão, o Vasco seguiu na Série A. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Léo comentou, em entrevista ao portal "Lance!", as dificuldades que o time teve durante a temporada e destacou o foco do elenco por acreditar na permanência até o final.

"A temporada foi a mais difícil mentalmente da minha carreira. Não foi fácil, tivemos que ser resilientes, nos manter muito focados. Foi um ano que me ensinou muito sobre nunca desistir e confiar até o último instante", disse o capitão do Cruz-Maltino.

"Em nenhum momento eu joguei a toalha ou pensei que poderia dar errado. Foi um momento difícil, confesso, mas tenho muita fé em Deus, creio muito no Deus que eu sigo, no trabalho e sabia que no final as coisas dariam certo e deu no último jogo. Todos nós jogadores, funcionários e torcedores saímos muitos felizes daquele jogo. Foi um alívio muito grande pra gente. Sabemos do tamanho do Vasco e da responsabilidade. Graças a Deus deu tudo certo", completou Léo.

O zagueiro falou sobre o início do trabalho de Ramón Díaz como técnico do Vasco e afirmou que a temporada de 2024 será muito melhor.

"Foi um início de projeto e sabíamos que seria difícil. Todo começo não é fácil, mas acreditamos no trabalho e tenho a convicção que 2024 vai ser muito melhor. Espero que cada vez mais o Vasco decole. Essa torcida merece muito ser feliz. É um clube muito especial que merece disputar coisas grandes. Então trato essa temporada como aprendizado que nos preparou para um ano muito bom", finalizou.