Ramón Díaz comandou o Vasco em arrancada no segundo turno e vai permanecer em 2024 - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz comandou o Vasco em arrancada no segundo turno e vai permanecer em 2024Leandro Amorim / Vasco

Publicado 26/12/2023 14:42 | Atualizado 26/12/2023 14:42

ainda não divulgou a programação, que terá uma

O Vasco inicia a pré-temporada de 2024 em 6 de janeiro, quando os jogadores se apresentam para iniciar os trabalhos. A SAF vascaína confirmou a data, mas, que terá uma parte da preparação no exterior.

A diretoria busca acelerar o planejamento da montagem do elenco, com a definição de permanências, saídas e chegadas de contratações para ter o quanto antes o elenco definido para os primeiros dias de treinamentos. Com a renovação praticamente sacramentada, o técnico Ramón Díaz participa ativamente desses definições.



A pré-temporada de 2024 do Vasco será dividida em duas partes, com o início dos trabalhos no CT Moacyr Barbosa e um período no exterior. Um dos possíveis destinos é Punta del Este, no Uruguai. O local e a data da viagem ainda não estão confirmados.



Em janeiro de 2023, os jogadores realizaram a pré-temporada nos Estados Unidos, parte em Orlando, parte em Fort Lauderdale. No período, o Vasco disputou amistosos com River Plate e Inter Miami que, atualmente, tem Lionel Messi no plantel.



Além disso, neste ano, o elenco foi montado ao longo de janeiro e fevereiro. Para a próxima temporada, entretanto, boa parte do grupo já está definida, o que ajudará o início de trabalho de Ramón Díaz.