Payet é a contratação mais badalada do Vasco em 2023 - Matheus Lima/Vasco

Payet é a contratação mais badalada do Vasco em 2023Matheus Lima/Vasco

Publicado 26/12/2023 16:15 | Atualizado 26/12/2023 16:16

Rio - Consolidado no futebol europeu, o meia Dimitri Payet decidiu aceitar a proposta do Vasco e encarar o desafio de atuar no futebol brasileiro. O meia chegou ao Cruz-Maltino com a missão de ajudar o time na arrancada contra o rebaixamento no Brasileirão e alcançou seu objetivo junto com a torcida que encantou o francês.



"A minha tristeza por deixar o (Olympique de) Marselha foi rapidamente varrida pelo amor dos torcedores (do Vasco). A paixão deles, às vezes, é irracional. Mas, se eu tinha dúvidas, elas acabaram na minha chegada. O Brasil é mesmo o país do futebol", declarou Payet em entrevista ao jornal francês "Le Monde".

O jogador comentou sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro. O francês comparou a Cidade Maravilhosa à Marselha e também à Ilha da Reunião, lugar onde nasceu.



"A culinária, o estilo de vida, a mentalidade das pessoas. Logo vi que havia muitas semelhanças com a Ilha da Reunião. A adaptação foi muito boa. Sinto-me como caminhando por Marselha, com gente falando de futebol a cada esquina", completou.