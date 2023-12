Alexandre Mattos e Lúcio Barbosa - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 27/12/2023 12:00 | Atualizado 27/12/2023 12:03

Rio - Com algumas saídas do elenco, o Vasco definiu uma nova prioridade para contratar na próxima temporada. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino irá buscar um ou até dois jogadores para reforçar a lateral esquerda. O setor é visto como extremamente carente.

O novo diretor executivo de futebol Alexandre Mattos irá vasculhar o mercado e encontrar alternativas com potencial e custo baixo. Atualmente, o Vasco tem apenas um nome para a posição: Lucas Piton, de 23 anos, que foi titular este ano e deverá seguir assim em 2024.



Reserva de Piton, Jefferson tem contrato até o fim do Carioca, mas deverá ter sua saída antecipada. O jogador pertence ao Atlético-GO e pode voltar ao clube goiano ou ser negociado para outro destino. Outra opção para o setor, Riquelme tem acordo encaminhado com o Sport.