Ramón DíazLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/12/2023 10:00 | Atualizado 28/12/2023 12:45

Rio - O Vasco oficializou a renovação de Ramón Díaz até o fim de 2025. O treinador tinha contrato com o clube carioca até dezembro do ano que vem, porém, o Cruz-Maltino entendeu que ampliar o vínculo do argentino era uma das prioridades para o planejamento para a próxima temporada.

Ramón Díaz chegou ao Vasco no meio da temporada, quando o Cruz-Maltino vivia uma situação delicada no Brasileiro. O argentino foi considerado peça fundamental na reação que livrou o clube carioca de um novo rebaixamento para a Série B.

No total, o treinador dirigiu o Vasco em 24 partidas, com 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Para a próxima temporada, o desejo de Ramón Díaz e da cúpula de futebol do clube carioca é que a briga do Cruz-Maltino seja por voos mais altos.