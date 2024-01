Capasso em treinamento pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Capasso em treinamento pelo VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 02/01/2024 13:04

O zagueiro Manuel Capasso, do Vasco, fez uma publicação nas redes sociais rememorando 2023, seu primeiro ano como jogador do Cruz-Maltino. O defensor publicou uma fotografia de momentos pelo clube, além de também mostrar uma foto da fratura nas costas que fez com que ele ficasse ausente por cerca de dois meses.

Na imagem, é possível observar a vértebra fraturada em pelo menos dois lugares diferentes, logo acima da região da lombar. Relembrando esse momento, Capasso pregou por um 2024 melhor. "Quanto mais difícil, mais eu gosto. Outro ano aprendendo muito e me fazendo mais forte. Por um 2024 melhor", escreveu Capasso.

Capasso chegou ao Vasco no início do ano passado, quando foi comprado do Atlético Tucumán, da Argentina, por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação da época) por 50% dos seus direitos. Entretanto, o zagueiro pouco atuou na temporada, por conta de lesões. Ao todo, o defensor argentino fez 14 jogos com a camisa Cruz-Maltina, tendo marcado um gol.