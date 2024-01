Luciano Rodríguez é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - AFP

Publicado 02/01/2024 15:22

Buscando nomes para a próxima temporada, o Vasco monitora o mercado sul-americano. Segundo a "Itatiaia", o Cruz-Maltino está interessado na contratação do atacante Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU.

O jogador de 20 anos foi oferecido à 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco. A empresa norte-americana se agradou com o nome, por estar dentro do perfil que ela busca para contratações. Entretanto, para contratá-lo, o Vasco terá que desembolsar uma boa quantia, pelo potencial que o Liverpool-URU enxerga nele.

O Vasco aguarda, então, o próximo final de semana, no dia 8, onde viajará para Punta del Este, no Uruguai, para realizar sua pré-temporada. Lá, o Cruz-Maltino disputará a Série Rio de Da Plata, um torneio com diversos clubes do país, inclusive o Liverpool-URU. O clube de Sâo Januário aguardará essa oportunidade para agendar conversas referentes à Rodríguez.

Luciano Rodríguez é tratado como uma das principais promessas do futebol uruguaio. O atacante foi campeão com a seleção de seu país no Mundial Sub-20, que aconteceu no ano passado. O jogador, inclusive, foi o autor do gol do título da Celeste, quando venceu a Itália na decisão por 1 a 0. No Liverpool-URU, Rodríguez fez nove gols e uma assistência em 34 partidas no ano passado.