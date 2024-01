Rayan é uma das sensações das categorias de base do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Rayan é uma das sensações das categorias de base do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 03/01/2024 11:25

Rio - O Vasco terá caras novas em sua reapresentação, marcada para o próximo sábado (6), no CT Moacyr Barboza. Além do zagueiro João Victor, único reforço anunciado até o momento, o técnico Ramón Díaz contará com alguns jovens que subirão da base, entre eles Rayan, que chegou a jogar nos profissionais em 2023.



O atacante, de 17 anos, defendeu a seleção brasileira no Mundial sub-17, em novembro, e voltou com dores no joelho, mas já está recuperado e a tendência é que ganhe mais oportunidades ao longo do ano. Em 2023, ele disputou oito jogos entre os profissionais e marcou um gol, mas perdeu espaço com as chegadas de Vegetti e Sebastián e acabou retornando para o sub-20.



Além dele, o goleiro Pablo, o lateral Julião e o meia Marlon Santos também se juntarão aos profissionais. O trio estourou a idade do sub-20 e será observado pela comissão técnica do time profissional.



O Vasco ainda não decidiu se os garotos viajarão com o restante do elenco para Punta Del Este, onde será realizada a pré-temporada entre os dias 8 e 22. Existe a chance deles permanecerem no Rio para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca.