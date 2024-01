Gabriel Pec foi um dos destaques do Vasco na última temporada - Matheus Lima/Vasco

Publicado 04/01/2024 13:54

Artilheiro do Vasco na última temporada, o atacante Gabriel Pec está valorizado no mercado e chama a atenção de clubes internacionais. De acordo com o "Lance", o Portland Timbers, dos Estados Unidos, sondou a situação do atacante cruz-maltino.

Entretanto, nenhuma oferta vinda do time americano por Gabriel Pec chegou ao Vasco. Vale lembrar que o Cruz-Maltino já recusou duas propostas vindas de equipes internacionais: 5 milhões de dólares (R$24,5 milhões na cotação da época) do Atlanta United, dos Estados Unidos, e 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época), do Nantes, da França.



A tendência, entretanto, é que o Vasco só comece a iniciar conversas por uma possível venda de Gabriel Pec por uma oferta ao redor de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões). O atacante tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027 e foi um dos destaques do time na última temporada.

Gabriel Pec foi o artilheiro do Vasco em 2023, com 14 gols em 50 jogos. Além disso, ele também deu cinco assistências e foi uma das principais peças de Ramón Díaz para a campanha que fez o Cruz-Maltino escapar do rebaixamento para a segunda divisão na última rodada do Campeonato Brasileiro.