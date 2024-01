Luciano Rodríguez é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - AFP

Publicado 05/01/2024 13:42

Rio - O Vasco tem interesse na contratação do jovem Luciano Rodriguez, promessa do futebol uruguaio. Segundo o "ge", o diretor de futebol Alexandre Mattos se reunirá nesta sexta-feira (5) com executivos da 777 Partners e representantes do atacante de 20 anos.

O Liverpool-URU, clube de Luciano Rodríguez, quer 12 milhões de dólares (R$ 58 milhões) para negociar o jogador. Na reunião, Mattos tentará convencer a 777 de que o jovem pode dar retorno técnico e financeiro ao Vasco no médio prazo.

Nos últimos dias, representantes de Luciano Rodríguez se movimentaram no mercado, enquanto o atacante está concentrado com a seleção uruguaia para disputar o Pré-Olímpico. O jovem passou a ser representado pelo empresário Paulo Pitombeira, em parceria com o agente uruguaio Maurício Machado.

Entre os argumentos que serão utilizados para convencer a 777, está a possível valorização do atleta para uma possível venda. O caso de Vitor Roque, comprado e revendido por Mattos no Athletico-PR, será utilizado como exemplo.

Luciano Rodríguez foi revelado pelo pelo modesto Progresso e chegou ao Liverpool no ano passado. O jogador foi um dos destaques do clube na conquista inédita do Campeonato Uruguaio, com nove gols em 34 jogos.