Rio - Reforço para a defesa do Vasco, Robert Rojas, de 27 anos, chegou ao Rio na última sexta-feira para assinar contrato com o clube carioca. O paraguaio pertence ao River Plate e irá ser emprestado ao Cruz-Maltino até o fim do ano. No Galeão, o defensor agradeceu o carinho dos torcedores nas redes sociais.

"Muito contente por chegar ao Rio e chegar a um grande clube como o Vasco. Quero agradecer a todos os torcedores que já demonstraram seu apoio nas redes. Da minha parte, em toda partida que jogar, vou dar o máximo e honrar essa camisa", afirmou.

Rojas foi indicado por Ramón Díaz, que já desejava sua chegada durante o Brasileiro do ano passado. O paraguaio estava emprestado ao Tigre, da Argentina, mas o River Plate solicitou seu retorno para que a negociação com o Vasco fosse concluída.

Revelado no Guaraní, do Paraguai, Robert Rojas chegou ao River em 2019. Pelo tetracampeão da Libertadores, o zagueiro atuou em 98 jogos e fez 11 gols. O zagueiro também é convocado com frequência pela seleção paraguaia.