Jomar Ottoni é o novo Coordenador de Performance do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 07/01/2024 19:12

Rio - Neste domingo, 7, o Vasco anunciou a contratação de Jomar Ottoni para o cargo de Coordenador de Performance do clube. Ele, portanto, reforça a equipe do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Cruz-Maltino.

"É uma honra muito grande trabalhar em mais um Gigante do futebol brasileiro. Muito feliz, animado e empolgado com esse desafio, como quando comecei a carreira há 25 anos atrás. Fiquei muito feliz com o que encontrei aqui no Vasco, principalmente em termos de material humano. De qualidade tanto de atletas, quanto de staff. Tem tudo para dar certo. Temos muito para crescer e agregar", disse o coordenador, ao site oficial do Vasco.

Jomar se formou em fisioterapia pela PUC-MG. Além disso, é pós-graduado em Fisioterapia Esportiva (IEC/PUC 2004) e Metodologia do Ensino (IEC/PUC) e especializado em treinamento desportivo e de força. Ele também tem certificação FMS e Athletic Label/USA.

"Acredito que vamos decolar e vamos decolar muito forte. Trabalho flutuando entre áreas, como fisioterapia, medicina, fisiologia, psicologia e nutrição. Tentando condensar o máximo de informações dessa área para aplicar na parte da preparação física, individual e coletiva. Principalmente individual, tirando o melhor de cada atleta individualmente, pois dessa forma o coletivo será bastante enriquecido", completou Jomar.

Ao longo da carreira, o profissional também somou passagens por Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Athletico.