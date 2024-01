Paixão marcou os gols da vitória do Vasco contra o Potyguar-RN na Copinha - Divulgação/Vasco

Publicado 08/01/2024 17:25

São Paulo - Após a frustração com o empate na primeira rodada, o Vasco voltou a campo nesta segunda-feira (8) pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e venceu o Potyguar Seridoense-RN no Estádio Antônio Soares de Oliveira, o "Ninho do Corvo", na sede de Guarulhos, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Paixão.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos quatro pontos somados na segunda colocação do Grupo 29. O Flamengo-SP, que empatou em 1 a 1 com o Macapá em seu segundo compromisso, lidera por levar a melhor no saldo de gols (4 a 2).

O time comandado por William Batista, que comandou o elenco profissional em parte da última temporada como interino, encontrou novamente as dificuldades do gramado sintético do Ninho do Corvo. O primeiro gol só saiu aos 35 do primeiro tempo, quando Paixão apareceu na segunda trave para completar, após dividida, cruzamento que veio da esquerda.

O Potyguar conseguiu assustar a meta do goleiro Lecce na segunda etapa, levou perigo aproveitando espaços, mas abriu brechas na zaga. Aos 29 do segundo tempo, Estrella lançou Paixão e o camisa nove tocou por cima do goleiro Izak, marcando um golaço para fechar o marcador.

A equipe carioca fechará o Grupo 29 na próxima quinta-feira (11), contra o anfitrião Flamengo-SP, às 15h15. Em caso de vitória, o Vasco terminará na liderança. Se tropeçar, terá de torcer contra o Macapá diante do já eliminado Potyguar.

Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Potyguar Seridoense-RN :