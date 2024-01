Gabriel Pec foi um dos destaques do Vasco na última temporada - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/01/2024 09:22

Rio - O Vasco encaminhou a venda de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador aceitou a proposta do clube norte-americano e deixará o Cruz-Maltino. As partes ajustam os últimos detalhes para sacramentar o negócio de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 50 milhões.

Além disso, o time carioca deseja manter um percentual do atacante para uma venda futura e bônus por metas, de acordo com o 'ge'.

Gabriel Pec teve boas atuações em 2023 e se valorizou no mercado, recebendo sondagens de diversos clubes. Aos 22 anos, foi o líder do Vasco em participações em gols na última temporada, com 14 bolas na rede e cinco assistências. Ao todo, no ano passado, fez 50 jogos, sendo 42 como titular.

O jovem, inclusive, foi convocado para representar a seleção brasileira no Pré-Olímpico, que será disputado entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro. O torneio dá duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris.