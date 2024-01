Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - Daniel Ramalho / Vasco

Orellano em treinamento pelo Vasco da Gama no CT Moacyr BarbosaDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/01/2024 12:48

Rio - Orellano está de saída do Vasco. O jogador argentino, de 23 anos, se reapresentou normalmente com o elenco no último sábado (6), mas pediu para sair e não viajará para a pré-temporada em Punta Del Este, no Uruguai, segundo informações do "ge".

O argentino conversou com o auxiliar Emiliano Díaz para informar a decisão e chegou a receber a promessa que teria mais oportunidades nesta temporada. Porém, ele não mudou de ideia. O Vasco, por sua vez, não deseja manter um jogador desmotivado.

O motivo da saída é a dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro. O argentino, inclusive, recusou propostas de outros clubes do país. O desejo do jogador é sair do Brasil. O futuro é incerto e, agora, o Vasco aguarda ofertas para negociá-lo.

Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025. Na última temporada, foram 23 jogos, um gol e uma assistência.