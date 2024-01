Alexandre Mattos tem quase um mês de trabalho pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 08/01/2024 13:09

Novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos reforçou ao longo de toda a sua primeira coletiva, nesta segunda-feira (8) os pés no chão em busca de contratações, assim como o projeto ser pensado de médio a longo prazo. Sem prometer grandes contratações ou títulos de imediato, o dirigente garantiu a montagem de um time forte e de nova fase, após anos difíceis.



"Minha essência é ter um time forte. E nós vamos buscar isso o mais rapidamente possível. É um projeto sim de médio a longo prazo. Tem que ter essa expectativa alinhada, mas o Vasco vai sair desse momento difícil. Torcedor tem que ficar sabendo que o caminho ainda é de pavimentação, de crescimento, com plano bem-feito. Não vai ser da noite para o dia. Temos a obrigação de fazer isso, mas temos uma estrada a cumprir", afirmou, mas ressaltando que o objetivo é ser campeão em 2024:



" O Vasco vai conseguir conquistar e vai saber o motivo. Não significa que o Vasco não vai ganhar o Carioca. Nosso planejamento é entrar para ganhar, temos condições. Se o outro ganhar é porque foi melhor".



Vasco não terá R$ 270 milhões para contratações

Mattos também fez questão de avisar ao torcedor que os R$ 270 milhões previstos para a 777 Partners investir no Vasco em 2024 não é todo para contratações. Pelo contrário, o dinheiro também servirá para pagar dívidas e arcar com outros compromissos do departamento de futebol.



"O Vasco sempre vai buscar atletas que queiram estar aqui. Queremos pessoas dentro da responsabilidade financeira, os exemplos estão aí. O futebol hoje está caro. O Vasco vai equacionando as dividas, conseguindo investimentos, melhorando estrutura, e melhorando o projeto", explicou.



Mattos não crava saídas de Pec e Orellano

" Sobre jogadores que podem sair ou vir, com o tempo, quando tivermos algo concreto, nossa assessoria passará por vocês. Sobre o Pec, deixei claro para o procurador que eu conto muito com ele. Não é a primeira proposta por ele, já recusamos uma outra. Agora, tem o desejo do Vasco, o desejo do grupo, o desejo do atleta", completou.