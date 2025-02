Rapper Oruam éfoi detido pela PM na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/02/2025 16:10 | Atualizado 20/02/2025 19:14

Rio - O rapper Oruam, de 23 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira (20) durante uma blitz da Polícia Militar na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste. O cantor foi conduzido para a 16ª DP (Barra) em uma viatura da PM após fazer uma "manobra perigosa" ao tentar fugir da abordagem. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa. Veja as imagens abaixo.



Vídeos feitos por populares registram o momento em que Oruam é detido e colocado no camburão do 31º BPM (Recreio). A abordagem gerou tumulto entre fãs do rapper e os agentes. Na chegada à delegacia, uma multidão já se encontrava no local.

Oruam ainda falou em sua última prévia



"Vou me expressar, talvez o meu tempo acabe"

A assessoria do rapper confirmou que ele foi conduzido à delegacia durante uma blitz. O delegado da 16ª DP estabeleceu um valor de R$ 60 mil para a fiança, permitindo que ele respondesse ao processo em liberdade. Na distrital, a polícia verificou que o cantor estava dirigindo com a carteira de habilitação vencida. Até às 19h, o cantor continuava na delegacia.



Quem é o rapper Oruam

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, foi criado na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Ele é filho de Marcinho VP, um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV), atualmente preso. O nome artístico "Oruam" é "Mauro" escrito ao contrário.





A carreira musical de Oruam teve início em 2021, ganhando destaque com diversos hits. Em março de 2024, durante sua apresentação no festival Lollapalooza, No ano passado, Oruam provocou polêmica ao tatuar o rosto do pai no peito. "Olha o chefe, meu chefe, Marcinho: esse daqui é o meu pai", disse ao mostrar o desenho nas redes sociais. Além dele, o rapper também tem tatuado o traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes.A carreira musical de Oruam teve início em 2021, ganhando destaque com diversos hits. Em março de 2024, durante sua apresentação no festival Lollapalooza, Oruam chamou a atenção ao entrar no palco vestindo uma camisa com a palavra "liberdade" e a imagem de seu pai, preso há 20 anos.

No início de 2025, a vereadora paulistana Amanda Vettorazzo propôs um projeto de lei que visa proibir a contratação de artistas que façam apologia ao crime, apelidado de "Lei anti-Oruam". A proposta gerou debates acalorados e levou a vereadora a registrar boletim de ocorrência devido a ameaças recebidas por parte de fãs do rapper.

Além de sua carreira musical, Oruam mantém uma forte presença nas redes sociais. Em uma delas, ele conta com 8,7 milhões de seguidores.