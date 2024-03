Oruam se apresenta no Lollapalooza vestindo camisa com foto do pai, o traficante Marcinho VP - Natália Rampinelli/ Agnews

Publicado 24/03/2024 17:16 | Atualizado 24/03/2024 17:30

Rio - O rapper Oruam se apresentou com TZ da Coronel no último dia do Lollapalooza Brasil, em São Paulo, neste domingo (24), vestindo uma camisa com o rosto de seu pai, o traficante Marcinho VP, que está preso há mais de 20 anos, seguido de um pedido de liberdade.

fotogaleria

Nas redes sociais, a atitude do artista ganhou grande repercussão e o nome do do rapper ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Oruam meteu serinho a cara do pai estampado da camisa", escreveu um internauta. "Aí depois reclama que reduzem ele a filho de traficante", opinou outro. "Pedindo pra soltar bandido", disse uma pessoa. "Aí não dá, Oruam. Dono de uma das maiores facção e pedindo liberdade", criticou um tuiteiro.

Confira um trecho da apresentação:

Ao vivo no Palco do Lollapalooza pic.twitter.com/CObhdIHQkt — 22 (@Oruam22__) March 24, 2024

Procurada, a Polícia Civil não se manifestou sobre o ocorrido. Marcinho VP foi preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão. Ele responde pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

No ano passado, Oruam causou polêmica ao tatuar o rosto do pai no peito. "Olha o chefe, meu chefe, Marcinho: esse daqui é o meu pai", disse ao mostrar o desenho nas redes sociais. Além dele, o rapper também tem tatuado o traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes.